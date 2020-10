NBA 2K21: Nuovi dettagli sulla versione Nextgen (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ben ritrovati, appassionati di 2K! Benvenuti al mio ultimo Bordocampo! Abbiamo parlato già di molti argomenti, dal tiro alla nostra rivoluzionaria tecnologia e di come hanno migliorato le dinamiche di gioco. So che molti di voi, però, non vedono l’ora di scoprire le novità de Il mio GIOCATORE, mentre altri sono curiosi dell’ingresso della Simnation nel futuro. Beh, questo blog è dedicato a voi! Questa settimana ci saranno molte informazioni di cui parlare, quindi sarò il più conciso possibile. Build dei giocatori, distintivi e Impeto L’editor del giocatore next-gen offre tantissime possibilità di personalizzazione. Negli ultimi anni abbiamo ascoltato il feedback della community durante l’evoluzione della sezione di creazione de Il mio GIOCATORE. Una cosa molto chiara è che volete più opzioni. Ed ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ben ritrovati, appassionati di 2K! Benvenuti al mio ultimo Bordocampo! Abbiamo parlato già di molti argomenti, dal tiro alla nostra rivoluzionaria tecnologia e di come hanno migliorato le dinamiche di gioco. So che molti di voi, però, non vedono l’ora di scoprire le novità de Il mio GIOCATORE, mentre altri sono curiosi dell’ingresso della Simnation nel futuro. Beh, questo blog è dedicato a voi! Questa settimana ci saranno molte informazioni di cui parlare, quindi sarò il più conciso possibile. Build dei giocatori, distintivi e Impeto L’editor del giocatore next-gen offre tantissime possibilità di personalizzazione. Negli ultimi anni abbiamo ascoltato il feedback della community durante l’evoluzione della sezione di creazione de Il mio GIOCATORE. Una cosa molto chiara è che volete più opzioni. Ed ...

