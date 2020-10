Nato senza occhi e rifiutato dalla mamma. Una vita che sembrava segnata, ma che cambia di colpo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alexander K, conosciuto come Sasha, è un bambino Nato senza occhi, uno dei rari casi registrati al mondo senza bulbi oculari. La sua storia arriva dalla Russia e ha commosso il mondo, perché, oltre a essere affetto da una rara malattia, la mamma, nata in un orfanotrofio russo e con un passato difficile alle spalle, ha deciso di firmare i documenti di rifiuto all’ospedale e di abbandonarlo. La mamma sentiva di non poter offrire al suo bambino l’aiuto di cui avrebbe avuto bisogno e ha dovuto prendere la difficile e dolorosa decisione. L’infermiera che si è presa cura del bambino ha parlato di Sasha spiegando che “non è diverso dagli altri bambini, gioca e sorride proprio come un bambino sano. Ama giocare e adora ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alexander K, conosciuto come Sasha, è un bambino, uno dei rari casi registrati al mondobulbi oculari. La sua storia arrivaRussia e ha commosso il mondo, perché, oltre a essere affetto da una rara malattia, la, nata in un orfanotrofio russo e con un passato difficile alle spalle, ha deciso di firmare i documenti di rifiuto all’ospedale e di abbandonarlo. Lasentiva di non poter offrire al suo bambino l’aiuto di cui avrebbe avuto bisogno e ha dovuto prendere la difficile e dolorosa decisione. L’infermiera che si è presa cura del bambino ha parlato di Sasha spiegando che “non è diverso dagli altri bambini, gioca e sorride proprio come un bambino sano. Ama giocare e adora ...

pvrpleiris : RT @SephoraArhin: #EndSARS Il movimento nato online in particole su Twitter Nigeriano che mostra tante storie e prove video di sequestri ar… - Alex18889362 : RT @SephoraArhin: #EndSARS Il movimento nato online in particole su Twitter Nigeriano che mostra tante storie e prove video di sequestri ar… - SephoraArhin : #EndSARS Il movimento nato online in particole su Twitter Nigeriano che mostra tante storie e prove video di seques… - Godai71 : RT @differita: ?? Gira, il DNS gira, Nella rete senza fine, Con l'IP appena nato, Con la migrazione già finita, Nella noia e nel torpore Del… - maryvioletta : RT @tbamagazine_: What’s my age again? dei Blink-182 senza i Green Day non sarebbe esistita?! Recentemente Mark Hoppus ha affermato che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Nato senza Il bambino nato senza occhi e abbandonato dalla madre ha trovato casa Today.it Urgono nuova cultura e nuova politica. Cercansi novità. Nascono i Gruppi di Resistenza Umana

5' di lettura 21/10/2020 - Un uomo un libro un manifesto. E un movimento meta-politico. Lui è Alberto Contri, docente di comunicazione sociale all'Università IULM di Milano, per venti anni presidente ...

Covid, i cavalieri di Mattarella: Favero, Fracassi e Mbandà

A chi ha conosciuto la sofferenza di chi patisce un debito d’ossigeno e ha bisogno di aria extra, la visione della «maschera» più famosa del 2020 fa scendere una lacrima: uno strumento nato per il pia ...

5' di lettura 21/10/2020 - Un uomo un libro un manifesto. E un movimento meta-politico. Lui è Alberto Contri, docente di comunicazione sociale all'Università IULM di Milano, per venti anni presidente ...A chi ha conosciuto la sofferenza di chi patisce un debito d’ossigeno e ha bisogno di aria extra, la visione della «maschera» più famosa del 2020 fa scendere una lacrima: uno strumento nato per il pia ...