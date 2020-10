Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo che Alice Fabbrica ha detto di sentirsi con Zelletta

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Martedì scorsoha dichiarato di essersi frequentata 5 anni fa con Andreaed ha anche aggiunto che la scorsa estate lui è tornato a scriverle e a provarci. L’ex corteggiatrice assicura che nonostante il gieffino stia insieme a, le abbia scritto per settimane, fino a quando lei l’ha bloccato. Molti fan della coppia nata a Uomini e Donne sono preoccupati, ma oggi è stata proprio la compagna di Andrea a parlare.ha rotto ile si è detta tranquilla, quindi sembra che non abbia creduto alle parole di. “Sto bene ragazzi, sul serio. Sono molto tranquilla, serena e rilassata, mi sono presa questi giorni per pensare e rilassarmi. ...