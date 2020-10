Nasce Psicomed, nuova 'casa' per neuroscienze e psicologia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - neuroscienze e psicologia, per lungo tempo considerate discipline diverse, se non antitetiche, si stanno sempre più avvicinando, soprattutto grazie alle scoperte scientifiche degli ultimi anni. È per questo che l'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) ha creato la scuola di specializzazione Psicomed, che accoglierà sia psicologi che medici, specializzati o meno, creando di fatto una figura professionale con doppia competenza clinica, capace di muoversi tra discipline diverse ma convergenti. La scuola, per la quale sono già aperte le iscrizioni, vede la responsabilità scientifica di Alberto Siracusano, professore di Psichiatria dell'Università di Roma Tor Vergata, mentre direttore è Carmelo Licitra Rosa, psichiatra e psicoanalista, e co-direttore Diego Centonze, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) -, per lungo tempo considerate discipline diverse, se non antitetiche, si stanno sempre più avvicinando, soprattutto grazie alle scoperte scientifiche degli ultimi anni. È per questo che l'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) ha creato la scuola di specializzazione, che accoglierà sia psicologi che medici, specializzati o meno, creando di fatto una figura professionale con doppia competenza clinica, capace di muoversi tra discipline diverse ma convergenti. La scuola, per la quale sono già aperte le iscrizioni, vede la responsabilità scientifica di Alberto Siracusano, professore di Psichiatria dell'Università di Roma Tor Vergata, mentre direttore è Carmelo Licitra Rosa, psichiatra e psicoanalista, e co-direttore Diego Centonze, ...

