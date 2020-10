Napoli sulle ali dell’entusiasmo: ora testa all’AZ Alkmaar (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Photo by SSC Napoli/SSC Napoli via Getty Images)E chi se lo sarebbe mai immaginato? Quando il Napoli si è presentato ai nastri di partenza della nuova Serie A 2020-21, nessuno avrebbe pronosticato un avvio così scoppiettante da parte dei partenopei. Insieme al Milan, la squadra di Gattuso ha dimostrato di essere quella più in forma e chissà dove si troverebbe, ora, senza quel punto di penalizzazione inflittogli dalla FIGC e la sconfitta d’ufficio contro la Juventus. La vittoria contro l’Atalanta è stata una dimostrazione di forza perentoria, sia sotto il profilo del gioco, con il Napoli che ha tirato undici volte in porta contro i quattro tiri avversari, sia sotto quello della gestione, con il nuovo acquisto Bakakyoko che si è dimostrato all’altezza della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Photo by SSC/SSCvia Getty Images)E chi se lo sarebbe mai immaginato? Quando ilsi è presentato ai nastri di partenza della nuova Serie A 2020-21, nessuno avrebbe pronosticato un avvio così scoppiettante da parte dei partenopei. Insieme al Milan, la squadra di Gattuso ha dimostrato di essere quella più in forma e chissà dove si troverebbe, ora, senza quel punto di penalizzazione inflittogli dalla FIGC e la sconfitta d’ufficio contro la Juventus. La vittoria contro l’Atalanta è stata una dimostrazione di forza perentoria, sia sotto il profilo del gioco, con ilche ha tirato undici volte in porta contro i quattro tiri avversari, sia sotto quello della gestione, con il nuovo acquisto Bakakyoko che si è dimostrato all’altezza della ...

gennaromigliore : Mi hanno colpito le parole del vicesegretario Pd Orlando sulle #primarie a Napoli, che non si dovrebbero tenere “pe… - vivosoloperDemi : RT @PocoFirstLady: L’insegnante che a Napoli legge Rodari agli studenti che lo ascoltano dai balconi, sulle scale, per strada mi commuove e… - muoversincampan : Clp, per la chiusura del tratto della A16 tra la sera del 21 e la mattina del 22/10/20 tra Av Est e Benevento, ore… - PocoFirstLady : L’insegnante che a Napoli legge Rodari agli studenti che lo ascoltano dai balconi, sulle scale, per strada mi commuove ed inorgoglisce. - Bublelicious70 : Da #Napoli finalmente una storia meravigliosa: scuole chiuse? #ToninoStuornaiolo ha preso i suoi bambini e ha fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sulle Napoli sulle ali dell'entusiasmo: ora testa all'AZ Alkmaar Metropolitan Magazine Italia Arrivare al 2023 per il nuovo Presidente? Ma come e con il parlamento bocciato dal referendum?

Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ... ora si ...

Ministri che si sentono al di sopra di tutto

In ogni uscita pubblica, Spadafora, parla di Ronaldo e lo fa ancora in questi termini: «Avevo promesso che non sarei tornato sulla questione Ronaldo ... se ancora da dimostrare - e non quella del ...

Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ... ora si ...In ogni uscita pubblica, Spadafora, parla di Ronaldo e lo fa ancora in questi termini: «Avevo promesso che non sarei tornato sulla questione Ronaldo ... se ancora da dimostrare - e non quella del ...