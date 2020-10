Napoli | l’allarme dei medici di famiglia | “Finite le dosi del vaccino antinfluenzale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Non solo Covid. La sanità locale e nazionale vive un periodo di forte stress. La situazione emergenziale ha concentrato su di sé le preoccupazioni e gli sforzi del personale medico e delle strutture sanitarie, finendo inevitabilmente per mettere in secondo piano altre situazioni altrettanto importanti. E’ notizia recente, infatti, che asono già finite le prime 400miladiantinfluenzale per idi. “Le Asl hanno smesso di rifornirci” denunciano Luigi Sparano e Corrado Calamaro,didella Fimmg. “Se è vero che per prima la Campania ha iniziato la campagna per la vaccinazione antinfluenzale ...