Napoli, l’agente di Insigne: «Al momento non ci interessa parlare del rinnovo» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Pisacane ha parlato del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ai microfoni di Radio CRC ha parlato del rientro dall’infortunio e del rientro dall’infortunio del capitano del Napoli. INFORTUNIO – «Lorenzo si è messo l’infortunio alle spalle, credo che possa andare in panchina contro l’AZ Alkmaar. Non vede l’ora di mettersi a disposizione del gruppo. Contro l’Atalanta il Napoli si è reso protagonista di una grande partita. In attacco c’è tanta concorrenza. Per Lorenzo è uno stimolo in più». rinnovo – «Al momento non ci interessa parlare di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Pisacane ha parlato deldi contratto di LorenzoVincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, ai microfoni di Radio CRC ha parlato del rientro dall’infortunio e del rientro dall’infortunio del capitano del. INFORTUNIO – «Lorenzo si è messo l’infortunio alle spalle, credo che possa andare in panchina contro l’AZ Alkmaar. Non vede l’ora di mettersi a disposizione del gruppo. Contro l’Atalanta ilsi è reso protagonista di una grande partita. In attacco c’è tanta concorrenza. Per Lorenzo è uno stimolo in più».– «Alnon cidi ...

