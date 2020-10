Napoli | Insigne torna a disposizione di Gattuso | panchina per lui

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gennaroin Europa League avrà a propriasia Lorenzoche Dries Mertens, recuperati dai rispettivi infortuni Buone notizie per ilche contro l’AZ Alkmaar ritroverà Lorenzo, come segnala il Corriere dello Sport. Il capitano ha pienamente recuperato dall’infortunio patito contro il Genoa e domani sera siederà in. Con lui anche Dries Mertens il quale ha superato il problema alla spalla. Leggi su Calcionews24.com

Benevento, Caprari titolare fisso in attacco? Nelle gerarchie offensive del Benevento il verdetto è presto fatto: ad oggi Caprari è un inamovibile per Inzaghi, nel suo 3-4-2-1 uno dei due trequartisti ...