Napoli AZ, Slot: «Sono giorni difficili, ma abbiamo tutti i titolari»

Arne Slot ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar

Arne Slot, allenatore dell'AZ Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League in casa del Napoli.

SITUAZIONE COVID – «Sono giorni difficili, abbiamo fatto di tutto per venire qui, per fortuna siamo negativi e quelli positivi stanno bene, senza sintomi. Abbiamo parlato anche con Federazione e Uefa e non vediamo l'ora di giocare, sarà bello giocare qui».

FORMAZIONE – «Tutti sanno che giochiamo sempre 4-3-3, anche il trequartista, il 10, diventa un altro attaccante, non vorrei cambiare per domani. Ci sono tutti i titolari».

