"Napoli-Az non si dovrebbe giocare. Moltiplica il rischio di contagio" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Napoli - "I tamponi del Napoli sono negativi, ora però bisogna capire come arriveranno gli olandesi. Quello degli olandesi è un cluster peggiore di quello del Genoa . Sicuramente i calciatori avranno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020)- "I tamponi delsono negativi, ora però bisogna capire come arriveranno gli olandesi. Quello degli olandesi è un cluster peggiore di quello del Genoa . Sicuramente i calciatori avranno ...

ZZiliani : Per Mastrandrea i “motivi di forza maggiore” per non partire sono nel comunicato ASL di domenica, mentre il Napoli… - carlaruocco1 : Da Napoli una commovente storia di solidarietà, lei disoccupata con 4 figli. Non ha soldi per pagare il medico e gl… - gennaromigliore : Mi hanno colpito le parole del vicesegretario Pd Orlando sulle #primarie a Napoli, che non si dovrebbero tenere “pe… - matteocannito : RT @laramps: Ricciardi: “Milano, Napoli e forse Roma già fuori controllo nel contenimento” “Inutile prendere decisioni tra 2 settimane, bis… - Ever_Since_H : Non io che studiando Giacomo Leopardi mi ritrovo a parlare di Leonardo Di Caprio e del suo trasferimento a Napoli con Antonio Ranieri ?? -