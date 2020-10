Napoli-AZ | le parole di Gattuso e Mertens

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gennaroe Drieshanno parlato nella conferenza stampa di rito alla vigilia del match contro l’Az Alkmaar in Europa League. Di seguito riportiamo i momenti salienti della conferenza.-Az Alkmaar, probabili formazioni e dove vederla Come scenderà in campo questo? “Nella gara di domani ci saranno dei cambi. Faremo delle scelte ponderate senza stravolgere nulla. Sull’avversario e sul gironeafferma: “Domani non sarà una partita facile. Siamo in un girone nel quale dobbiamo fare il massimo per passare il turno. Siamo consapevoli che dobbiamo giocare sempre da squadra per portare a casa il risultato“., come vede l’Europa League? È un obiettivo, siamo contenti di ...