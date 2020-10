Napoli AZ, Koopmeiners: «Siamo al top. San Paolo speciale» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Teun Koopmeiners ha parlato alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar Teun Koopmeiners, una delle stelle dell’AZ Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagione in Europa League in casa del Napoli. COVID – «Il Coronavirus è difficile, non Siamo al completo ma ci Siamo preparati normalmente. È così da mesi, è una nuova normalità, sapevamo di questa possibilità e ormai Siamo preparati». SAN Paolo – «È uno stadio speciale, peccato non ci siano i tifosi, sono le partite che tutti vogliono giocare». Napoli – «Il Napoli è una squadra forte ed ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Teunha parlato alla vigilia di-AZ Alkmaar Teun, una delle stelle dell’AZ Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagione in Europa League in casa del. COVID – «Il Coronavirus è difficile, nonal completo ma cipreparati normalmente. È così da mesi, è una nuova normalità, sapevamo di questa possibilità e ormaipreparati». SAN– «È uno stadio, peccato non ci siano i tifosi, sono le partite che tutti vogliono giocare».– «Ilè una squadra forte ed ...

