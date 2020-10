Napoli-Az | Gattuso e Mertens presentano la sfida di Europa League

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Driese Gennarohanno presentato l’esordio infrae AZ Alkmaar. Le parole di Dries– Periodo difficile fuori dal campo: “E’ brutto, siamo rimasti qui, io quando non posso uscire non sto bene, poi anche non andare in nazionale è brutto ma dobbiamo accettarlo e restare positivi. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo vincere altre partite”. Hai sfiorato l’EL, ora sogni di arrivare fino in fondo: “Sì, dobbiamo vedere anche l’esempio dell’Inter arrivata in finale. Non è facile, ma è importante per noi e per tanti giocatori, ne abbiamo tanti e molti hanno fame di giocare”. Questo ...