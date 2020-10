Napoli, all’Istituto Bianchi al via il progetto “Schoolathome” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – All’istituto Nuovo Bianchi parte il progetto ‘Schoolathome.it’ (https://www.schoolathome.it) con lo scopo di coinvolgere alunni della scuola primaria e secondaria in attività educative avanzate e sempre più smart. Grazie a questo progetto gli alunni possono integrare le attività didattiche diurne nel pomeriggio e nel fine settimana. Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle imprese, che possono realizzare progetti di Welfare e Corporate social responsability supportando le famiglie dei lavoratori. Gli studenti possono partecipare ad una serie di laboratori e di attività con lo scopo di imparare giocando, di conoscere nuove persone grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e di stimolare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– All’istituto Nuovoparte il‘Schoolathome.it’ (https://www.schoolathome.it) con lo scopo di coinvolgere alunni della scuola primaria e secondaria in attività educative avanzate e sempre più smart. Grazie a questogli alunni possono integrare le attività didattiche diurne nel pomeriggio e nel fine settimana. Ilprevede anche il coinvolgimento delle imprese, che possono realizzare progetti di Welfare e Corporate social responsability supportando le famiglie dei lavoratori. Gli studenti possono partecipare ad una serie di laboratori e di attività con lo scopo di imparare giocando, di conoscere nuove persone grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e di stimolare ...

