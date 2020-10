Musei di Berlino, sfregiate 70 opere d’arte: sospettato 39enne (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono state sfregiate 70 opere d’arte nei principali Musei del centro di Berlino: ad essere sospettato un fanatico 39 enne Attacco a 70 opere d’arte nel complesso dei Musei di Berlino. Si sospetta che l’azione vandalica sia avvenuta da parte di un 39enne fanatico. Secondo quanto riferito dalla Bild online, sono stati colpiti il museo … L'articolo Musei di Berlino, sfregiate 70 opere d’arte: sospettato 39enne proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono state70d’arte nei principalidel centro di: ad essereun fanatico 39 enne Attacco a 70d’arte nel complesso deidi. Si sospetta che l’azione vandalica sia avvenuta da parte di unfanatico. Secondo quanto riferito dalla Bild online, sono stati colpiti il museo … L'articolodi70d’arte:proviene da Inews.it.

