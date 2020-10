Muore volontario durante la sperimentazione del vaccino AstraZeneca per il COVID-19 in Brasile. (Di mercoledì 21 ottobre 2020) SAO PAULO – L’autorità sanitaria brasiliana Anvisa ha dichiarato mercoledì che un volontario della sperimentazione clinica del vaccino COVID-19 sviluppato da AstraZeneca AZN.L e dall’Università di Oxford è morto ma ha aggiunto che la sperimentazione continuerà. Oxford ha confermato il piano per continuare i test, affermando in una dichiarazione che dopo un’attenta valutazione “non ci sono state preoccupazioni sulla sicurezza della sperimentazione clinica”. Una fonte familiare con la questione ha detto a Reuters che il processo sarebbe stato sospeso se il volontario morto avesse ricevuto il vaccino COVID-19, suggerendo che la persona ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) SAO PAULO – L’autorità sanitaria brasiliana Anvisa ha dichiarato mercoledì che undellaclinica del-19 sviluppato daAZN.L e dall’Università di Oxford è morto ma ha aggiunto che lacontinuerà. Oxford ha confermato il piano per continuare i test, affermando in una dichiarazione che dopo un’attenta valutazione “non ci sono state preoccupazioni sulla sicurezza dellaclinica”. Una fonte familiare con la questione ha detto a Reuters che il processo sarebbe stato sospeso se ilmorto avesse ricevuto il-19, suggerendo che la persona ...

