MSC Crociere implementa sistema igienizzazione aria sviluppato da Fincantieri (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Fincantieri, in stretta collaborazione con il laboratorio di virologia del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie, ICGEB, ha sviluppato un innovativo sistema di sanificazione dell’aria di nuova generazione denominato “Safe Air”, che migliorerà ulteriormente in modo significativo la qualità e la pulizia dell’aria a bordo delle navi da crociera. Nell’ambito del suo impegno per la salute e la sicurezza dei suoi ospiti e dell’equipaggio, MSC Crociere sarà la prima Compagnia crocieristica ad installare questa nuova e avanzata tecnologia a bordo di MSC Seashore, la prima delle due navi di classe “Seaside Evo”. MSC Seashore è attualmente in costruzione presso i cantieri ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) –, in stretta collaborazione con il laboratorio di virologia del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie, ICGEB, haun innovativodi sanificazione dell’di nuova generazione denominato “Safe Air”, che migliorerà ulteriormente in modo significativo la qualità e la pulizia dell’a bordo delle navi da crociera. Nell’ambito del suo impegno per la salute e la sicurezza dei suoi ospiti e dell’equipaggio, MSCsarà la prima Compagnia crocieristica ad installare questa nuova e avanzata tecnologia a bordo di MSC Seashore, la prima delle due navi di classe “Seaside Evo”. MSC Seashore è attualmente in costruzione presso i cantieri ...

otiv_tmd3 : @RobbsRoys @MSC_Crociere Mah a me piace il freddo e il tempo instabile. Molto più difficile vivere su una nave per… - RobbsRoys : @otiv_tmd3 @MSC_Crociere Ovunque a quelle latitudini - otiv_tmd3 : @ispioggia @MSC_Crociere Non era tanto per scherzo però. - otiv_tmd3 : @RobbsRoys @MSC_Crociere Lì sulle navi o lì sui fiordi? - ispioggia : @otiv_tmd3 @MSC_Crociere tu scherzi ma l’ho fatto l’anno scorso quando ho dato le dimissioni, tornassi indietro per… -