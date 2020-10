MotoGP | Kevin Schwantz | “Joan Mir può vincere il titolo | Fabio Quartararo ha sprecato troppo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono passati venti anni dall’ultimo campionato del mondo conquistato dalla Suzuki nella classe regina. Nel 2000, infatti, ci pensò Kenny Roberts Jr. a festeggiare ilnell’allora classe 500, dopo sei campionati consecutivi dominati dalla Honda. Il precedenteper la scuderia di Hamamatsu apparteneva anel 1993 davanti a Wayne Rainey (Yamaha) e Daryl Beattie (Honda). Il pilota nativo di Houston, quindi, è la persona giusta per fare un quadro della situazione in casa Suzuki, con un Joan Mir che si ritrova in vetta alla classifica generale a quattro gare dalla conclusione. Lo spagnolo conduce con 121 punti, contro i 115 di, quindi terzo posto per Maverick Vinales a 12 punti di distacco, con Andrea Dovizioso quarto a ...