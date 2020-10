Motocross, GP Limburg 2020 MX2: Tom Vialle vede il titolo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo le emozioni del GP delle Fiandre, i protagonisti del Mondiale MX2 sono scesi in pista per disputare il Gran Premio di Limburg. Dopo il dominio del francese Tom Vialle (KTM) in occasione della prima delle tre competizioni consecutive sulla terra belga, lo spettacolo non è mancato nella giornata odierna. Il turno infrasettimanale per le giovani leve del Motocross si è inaugurato con il successo di Jago Geerts (Yamaha). Il padrone di casa ha controllato la corsa ed ha primeggiato sul transalpino Vialle, attardato di 10 secondi dal vincitore. Il britannico Ben Watson (Yamaha), a segno nella gara-1 del GP delle Fiandre di domenica scorsa, ha chiuso il podio davanti allo spagnolo Ruben Fernandez (Yamaha) ed allo svedese Isak Gifting (GASGAS). La seconda corsa è stata molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo le emozioni del GP delle Fiandre, i protagonisti del Mondiale MX2 sono scesi in pista per disputare il Gran Premio di. Dopo il dominio del francese Tom(KTM) in occasione della prima delle tre competizioni consecutive sulla terra belga, lo spettacolo non è mancato nella giornata odierna. Il turno infrasettimanale per le giovani leve delsi è inaugurato con il successo di Jago Geerts (Yamaha). Il padrone di casa ha controllato la corsa ed ha primeggiato sul transalpino, attardato di 10 secondi dal vincitore. Il britannico Ben Watson (Yamaha), a segno nella gara-1 del GP delle Fiandre di domenica scorsa, ha chiuso il podio davanti allo spagnolo Ruben Fernandez (Yamaha) ed allo sse Isak Gifting (GASGAS). La seconda corsa è stata molto ...

Il turno infrasettimanale per le giovani leve del Motocross si è inaugurato con il successo di ... Con questo risultato, Vialle vince il GP di Limburg e si avvicina sempre più al titolo MX2.

