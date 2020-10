Morto un volontario, mazzata sul vaccino che Conte voleva a dicembre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un volontario brasiliano che partecipava alla sperimentazione clinica del vaccino AstraZeneca sviluppato dall'Università di Oxford con la collaborazione dell'azienda di Pomezia Irbm è Morto. Lo riferiscono media brasiliani. Si tratta del vaccino che secondo il premier Giuseppe Conte dovrebbe essere disponibile a dicembre. A confermare la notizia è l'autorità sanitaria del Brasile Anvisa. Il volontario è Morto lunedì e il comitato che sorveglia la sperimentazione ha suggerito ulteriori studi. Non è chiaro infatti se il volontario ha ricevuto una dose di vaccino o placebo. In una nota, l'agenzia ha affermato che "sulla base degli impegni di riservatezza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unbrasiliano che partecipava alla sperimentazione clinica delAstraZeneca sviluppato dall'Università di Oxford con la collaborazione dell'azienda di Pomezia Irbm è. Lo riferiscono media brasiliani. Si tratta delche secondo il premier Giuseppedovrebbe essere disponibile a. A confermare la notizia è l'autorità sanitaria del Brasile Anvisa. Illunedì e il comitato che sorveglia la sperimentazione ha suggerito ulteriori studi. Non è chiaro infatti se ilha ricevuto una dose dio placebo. In una nota, l'agenzia ha affermato che "sulla base degli impegni di riservatezza ...

TgLa7 : #Covid_19 In #Brasile morto un volontario coinvolto nella sperimentazione clinica del #vaccino sviluppato da AstraZ… - rtl1025 : ?? Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il #vaccino anti #Covid19 è mort… - LaStampa : Coronavirus, morto un volontario del trattamento anti-Covid AstraZeneca in Brasile - Pzzglc67d03 : RT @ImolaOggi: Covid, morto un volontario del vaccino Astrazeneca in Brasile - emanugi07 : RT @ImolaOggi: Covid, morto un volontario del vaccino Astrazeneca in Brasile -

Ultime Notizie dalla rete : Morto volontario Morto un volontario, mazzata sul vaccino che Conte voleva a dicembre

Un volontario brasiliano che partecipava alla sperimentazione clinica del vaccino AstraZeneca sviluppato dall'Università di Oxford con la collaborazione dell'azienda di Pomezia Irbm è morto. Lo ...

Coronavirus, volontario del vaccino AstraZeneca morto in Brasile

Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19 è morto. Lo riferisce la Reuters - ripresa dall'agenzia Bloomberg - citando l'autorità ...

Un volontario brasiliano che partecipava alla sperimentazione clinica del vaccino AstraZeneca sviluppato dall'Università di Oxford con la collaborazione dell'azienda di Pomezia Irbm è morto. Lo ...Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19 è morto. Lo riferisce la Reuters - ripresa dall'agenzia Bloomberg - citando l'autorità ...