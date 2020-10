Morto un volontario del vaccino Astrazeneca in Brasile (che non aveva ricevuto la dose): giallo nel giallo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un involontario titolo acchiappaclick da parte dell’ANSA nell’articolo inizialmente titolato “Morto un volontario del vaccino Astrazeneca in Brasile”. Inizialmente perché quando la notizia è arrivata su Facebook ed è stata inevitabilmente screenata per la carnascialesca gioia di antivaccinisti, negazionisti COVID19 e quell’altro demografico pronto a gioire per la morte di un essere umano, sacrificato a quel Baal che è il loro personale bias di conferma, aveva effettivamente quel titolo. Erano le ore 18:10:56 UTC dell’Ottobre 2020. Di lì, la notizia, come un virus, ha continuato a mutare. Nella prima revisione il titolo era assistito dal laconico testo Un volontario della ... Leggi su bufale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un intitolo acchiappaclick da parte dell’ANSA nell’articolo inizialmente titolato “undelin”. Inizialmente perché quando la notizia è arrivata su Facebook ed è stata inevitabilmente screenata per la carnascialesca gioia di antivaccinisti, negazionisti COVID19 e quell’altro demografico pronto a gioire per la morte di un essere umano, sacrificato a quel Baal che è il loro personale bias di conferma,effettivamente quel titolo. Erano le ore 18:10:56 UTC dell’Ottobre 2020. Di lì, la notizia, come un virus, ha continuato a mutare. Nella prima revisione il titolo era assistito dal laconico testo Undella ...

