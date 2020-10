Morto in Brasile un volontario del vaccino anti Covid di Astrazeneca (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di Astrazeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19 è Morto. Lo riferisce la Reuters - ripresa dall’agenzia Bloomberg - citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano.Secondo l’agenzia, a seguito di un’indagine, è stato deciso che le sperimentazioni proseguano. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Undella sperimentazione clinica indi/Oxford per il-19 è. Lo riferisce la Reuters - ripresa dall’agenzia Bloomberg - citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano.Secondo l’agenzia, a seguito di un’indagine, è stato deciso che le sperimentazioni proseguano.

