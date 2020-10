Morte John Fitzgerald Kennedy | vecchi sospetti e nuovi dubbi | un mistero mai risolto

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laditra, un omicidio sul quale è difficile fare luce. JFK poco prima dello sparo Fonte Foto GettyImagesDallas, 22 novembre 1963 c’è il sole e JFK viaggia su di un’automobile scoperta insieme a sua moglie Jacqueline, con in dosso un tailleur rosa di Chanel che sta per diventare tristemente iconico. JFK ha quarantasei anni, da 1035 giorni è il 35° presidente degli Stati Uniti D’America, intorno alle 12,30 viene ferito mortalmente da alcuni colpi di fucile. Ma chi ha ucciso e per quale motivo lo ha fatto il presidente? Sulla suaindagò la commissione Warren e fu indicato come assassino ...