Morte del volontario, è giallo: non aveva ancora ricevuto la dose del vaccino AstraZeneca/Oxford (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In riferimento alla Morte del volontario della sperimentazione clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19, riferita dalla Reuters e ripresa dall’agenzia Bloomberg – citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano, si apre un vero e proprio giallo. L’uomo si era infatti iscritto al programma di sperimentazione ma non aveva ancora ricevuto la dose. Lo precisa la stessa agenzia Bloomberg citando una fonte vicina al dossier. Le valutazioni effettuate “non hanno condotto ad alcuna preoccupazione in merito alla continuazione dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In riferimento alladeldella sperimentazione clinica in Brasile diper ilanti Covid-19, riferita dalla Reuters e ripresa dall’agenzia Bloomberg – citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano, si apre un vero e proprio. L’uomo si era infatti iscritto al programma di sperimentazione ma nonla. Lo precisa la stessa agenzia Bloomberg citando una fonte vicina al dossier. Le valutazioni effettuate “non hanno condotto ad alcuna preoccupazione in merito alla continuazione dello ...

Non si hanno dettagli sul decesso. L'Università di Oxford ha precisato che non ci sono preoccupazioni per la sicurezza. Secondo una fonte citata da ...

