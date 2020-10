Monopoli-Bari: esame di maturità per Auteri (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’allenatore del Bari Gaetano Auteri durante la preparazione estiva (Credits: SSC Bari Facebook)Stasera in programma la sfida infrasettimanale del Girone C di Lega Pro, Monopoli–Bari. Il derby pugliese è stato l’anno scorso pieno di gol e spettacolo, con i biancorossi che hanno ottenuto due punti nei due scontri di campionato. I pareggi contro i rivali, all’andata per 1-1 e al ritorno per 2-2, furono assai sofferti sia al San Nicola che al Veneziani. Quest’anno i galletti, che arrivano alla sfida da un’ottima partenza in campionato, vogliono confermarsi. Tre vittorie e un pareggio, quest’ultimo ottenuto contro l’altra capolista Teramo, obbligano i ragazzi di Auteri a trovare continuità proprio in questo derby. Una sfida mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’allenatore delGaetanodurante la preparazione estiva (Credits: SSCFacebook)Stasera in programma la sfida infrasettimanale del Girone C di Lega Pro,. Il derby pugliese è stato l’anno scorso pieno di gol e spettacolo, con i biancorossi che hanno ottenuto due punti nei due scontri di campionato. I pareggi contro i rivali, all’andata per 1-1 e al ritorno per 2-2, furono assai sofferti sia al San Nicola che al Veneziani. Quest’anno i galletti, che arrivano alla sfida da un’ottima partenza in campionato, vogliono confermarsi. Tre vittorie e un pareggio, quest’ultimo ottenuto contro l’altra capolista Teramo, obbligano i ragazzi dia trovare continuità proprio in questo derby. Una sfida mai ...

CalcioWebPuglia : - fradaterlizzi : @valeriolundini va b?ne va b?ne, non iniziate troppo presto però perché c'è Monopoli-Bari - barinelpallone : I 22 convocati del Bari per il derby di Monopoli: c'è Hamlili e Marras, assenti in tre... - TgrRaiPuglia : Lecce-Cremonese e Monopoli-Bari nel programma infrasettimanale - TGR Puglia - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Bari, Auteri: «Derby col Monopoli sarà partita tosta» -