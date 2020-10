Milano: Sala, ‘ragiono su ricandidatura, stupito da parole Paolo Veronesi’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) – “Io non scappo, ci sto ragionando, devo essere convinto di avere in me tutte le energie per fare bene, sono più che mai sul pezzo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Radio Deejay, replica sulla sua possibile candidatura a primo cittadino. Quanto al nome dello sfidante, “Ho letto anch’io con curiosità di Paolo Veronesi: è una amico e persona assolutamente di garbo. Sono rimasto un po’ stupito dalla sua prima affermazione, cioè ‘devo vedere se posso conciliare il mio lavoro con quello di sindaco’. Paolo non hai capito cosa vuol dire fare il sindaco, ti mangia vivo questa vita qui. Al netto di ciò – conclude Sala – ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ott. (Adnkronos) – “Io non scappo, ci sto ragionando, devo essere convinto di avere in me tutte le energie per fare bene, sono più che mai sul pezzo”. Così il sindaco di, Giuseppe, ospite di Radio Deejay, replica sulla sua possibile candidatura a primo cittadino. Quanto al nome dello sfidante, “Ho letto anch’io con curiosità diVeronesi: è una amico e persona assolutamente di garbo. Sono rimasto un po’dalla sua prima affermazione, cioè ‘devo vedere se posso conciliare il mio lavoro con quello di sindaco’.non hai capito cosa vuol dire fare il sindaco, ti mangia vivo questa vita qui. Al netto di ciò – conclude– ...

petergomezblog : Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2,… - AMorelliMilano : Vie del centro presidiate da militari e forze dell’ordine ma ZERO controlli in #periferia, nei mercati illegali deg… - pfmajorino : Detto che son convinto che #Sala si ricandiderà, ed è ottima cosa, volevo aggiungere che il candidato sindaco a Mil… - Adnkronos : Covid Milano, Sala: 'Coprifuoco non è follia lombarda' - TV7Benevento : Milano: Sala, 'ragiono su ricandidatura, stupito da parole Paolo Veronesi'... -