Milan, Pioli: «Ci teniamo a cominciare bene l’Europa League» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Pioli ha parlato in vista della partita di Europa League contro il Celtic Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV in vista della partita di domenica contro il Celtic. EUROPA – «Abbiamo voluto tanto tornare in Europa e ora vogliamo restarci. L’Europa League è una competizione importante e il nostro girone è molto equilibrato e competitivo. Ci teniamo a cominciarlo bene». DALOT E HAUGE – «Dalot e Hauge sono giocatori disponibili e pronti per giocare. Si sono inseriti bene e hanno delle buonissime qualità». CALHANOGLU – «Purtroppo gli infortuni sono gli imprevisti che fanno parte del nostro lavoro. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefanoha parlato in vista della partita di Europacontro il Celtic Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni diTV in vista della partita di domenica contro il Celtic. EUROPA – «Abbiamo voluto tanto tornare in Europa e ora vogliamo restarci. L’Europaè una competizione importante e il nostro girone è molto equilibrato e competitivo. Cia cominciarlo». DALOT E HAUGE – «Dalot e Hauge sono giocatori disponibili e pronti per giocare. Si sono inseritie hanno delle buonissime qualità». CALHANOGLU – «Purtroppo gli infortuni sono gli imprevisti che fanno parte del nostro lavoro. ...

