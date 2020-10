Milan, chance per Dalot e Hauge? Il pensiero di Pioli (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pioli, allenatore del Milan, ha speso qualche parola nei confronti di Dalot e Hauge prima del match di Europa League contro il Celtic Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha speso qualche parola nei confronti di Diogo Dalot e Jens Petter Hauge prima del match di Europa League contro il Celtic. «Dalot e Hauge sono giocatori disponibili e pronti per giocare. Si sono inseriti bene e hanno delle buonissime qualità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020), allenatore del, ha speso qualche parola nei confronti diprima del match di Europa League contro il Celtic Stefano, allenatore del, ha speso qualche parola nei confronti di Diogoe Jens Petterprima del match di Europa League contro il Celtic. «sono giocatori disponibili e pronti per giocare. Si sono inseriti bene e hanno delle buonissime qualità». Leggi su Calcionews24.com

GruppoEsperti : #Milan, #Pioli presenta #CelticMilan: chance per #Dalot e #Hauge #UEL - Angelredblack1 : #Milan-#Ajer: la verità sull'offerta. Ora la chance per convincere #Maldini? - gab72boa : RT @MilanNewsit: CorSera - Verso Celtic-Milan: chance dal primo minuto per Tonali - ducciosiena : RT @MilanNewsit: CorSera - Verso Celtic-Milan: chance dal primo minuto per Tonali - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: Milan-Ajer: la verità sull'offerta. Ora la chance per convincere Maldini -