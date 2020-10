Midtjylland-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Midtjylland-Atalanta si sfidano nel match valido per il Gruppo D della Champions League. Le probabili formazioni del match Questa sera Midtjylland-Atalanta si sfidano nella prima giornata della fase a gironi della Champions League, in un Gruppo D che comprende anche Ajax e Liverpool. I bergamaschi, alla seconda partecipazione consecutiva nella competizione europea, vogliono riscattare la pesante sconfitta di Napoli. I danesi, sono arrivati ai girono attraverso i preliminari, eliminando nell’ordine Ludogorest, Young Boys e Slavia Praga. Per il Midtjylland si tratta della prima partecipazione assoluta alla Champions League. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00, e sarà ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020)si sfidano nelvalido per il Gruppo D della Champions League. LedelQuesta serasi sfidano nella prima giornata della fase a gironi della Champions League, in un Gruppo D che comprende anche Ajax e Liverpool. I bergamaschi, alla seconda partecipazione consecutiva nella competizione europea, vogliono riscattare la pesante sconfitta di Napoli. I danesi, sono arrivati ai girono attraverso i preliminari, eliminando nell’ordine Ludogorest, Young Boys e Slavia Praga. Per ilsi tratta della prima partecipazione assoluta alla Champions League. Il fischio d’inizio delè previsto alle ore 21:00, e sarà ...

