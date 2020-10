Midtjylland-Atalanta, le formazioni ufficiali: Muriel al posto di Ilicic (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'Atalanta riparte dalla Danimarca. I nerazzurri sfideranno il Midtjylland nella prima gara del girone. Un match che dovrà aiutare la formazione di Gian Piero Gasperini a dimenticare la sconfitta cocente rimediata sul campo del Napoli. Al contempo i bergamaschi vogliono mostrare di non aver perso il feeling con la competizione europea in cui, nella scorsa stagione si spinsero fino ai quarti di finale.LE formazioni ufficialiQuesti gli undici titolari scelti dalle due squadre:Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Andersson; Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'riparte dalla Danimarca. I nerazzurri sfideranno ilnella prima gara del girone. Un match che dovrà aiutare la formazione di Gian Piero Gasperini a dimenticare la sconfitta cocente rimediata sul campo del Napoli. Al contempo i bergamaschi vogliono mostrare di non aver perso il feeling con la competizione europea in cui, nella scorsa stagione si spinsero fino ai quarti di finale.LEQuesti gli undici titolari scelti dalle due squadre:(4-2-3-1): Hansen; Andersson; Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez;, Zapata. ITA Sport Press.

