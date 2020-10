Midtjylland-Atalanta diretta e streaming Champions League, dove vederla oggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Midtjylland-Atalanta si gioca questa sera mecoledì 21 ottobre alle 21.00 per la prima sfida del girone di Champions League 2020-21. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini affrontano il primo match di Coppa della nuova annata con la voglia di rifarsi dopo il k.o. in campionato.Midtjylland-Atalanta, le probabili formazionicaption id="attachment 1029831" align="alignnone" width="655" Atalanta (getty images)/captionOspiti da non sottovalutare ma sulla carta inferiori della Dea. Hansen sarà il portiere; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho i difensore; Onyeka, Cajuste in mezzo al campo; Dreyer, Sisto e Evander a sostegno di Kaba. L'Atalanta dovrebbe affidarsi a Sportiello tra i pali. Toloi, Palomino, Djimsiti in difesa. Hateboer, De Roon, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020)si gioca questa sera mecoledì 21 ottobre alle 21.00 per la prima sfida del girone di2020-21. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini affrontano il primo match di Coppa della nuova annata con la voglia di rifarsi dopo il k.o. in campionato., le probabili formazionicaption id="attachment 1029831" align="alignnone" width="655"(getty images)/captionOspiti da non sottovalutare ma sulla carta inferiori della Dea. Hansen sarà il portiere; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho i difensore; Onyeka, Cajuste in mezzo al campo; Dreyer, Sisto e Evander a sostegno di Kaba. L'dovrebbe affidarsi a Sportiello tra i pali. Toloi, Palomino, Djimsiti in difesa. Hateboer, De Roon, ...

sportli26181512 : Midtjylland-Atalanta, le probabili formazioni del match di Champions League: Gasperini affronta la trasferta in Dan… - deatoffees : Stasera torna la #ucl per #Atalanta impegno danese con il #midtjylland dopo la prestazione fisica Vs il #sscnapoli)… - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Midtjylland avrà grande entusiasmo, ma noi uguale' - - 11contro11 : #Midtjylland-#Atalanta, Gasperini: «Non esistono gare banali» #ChampionsLeague #11contro11 - webmagazine24 : Probabili #Formazioni #Midtjylland - #Atalanta, 1^ giornata Champions League -