Midtjylland-Atalanta 0-4 | De Roon | “Dopo la sconfitta di Napoli volevamo reagire”

"Quella di Napoli è stata una brutta sconfitta, non solo per i gol presi ma anche per il nostro gioco perché siamo riusciti a creare soltanto l'occasione per il gol. volevamo reagire e oggi ci siamo riusciti". Così Marten De Roon nel post partita di Midtjylland-Atalanta 0-4, prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2020-21. "Rispetto allo scorso anno siamo cresciuti perché la prima l'avevamo persa 4-0 mentre ora abbiamo vinto 4-0 – ha aggiunto il centrocampista della Dea ai microfoni di Sky Sport -. La squadra è maturata, perdere a Napoli è stato brutto ma ora abbiamo reagito e davanti a noi abbiamo altre partite".

