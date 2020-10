Michelangelo a Genova, tra arte e storia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Michelangelo, Madonna della scala – Photo credits: wikimedia.orgFino al 14 febbraio 2021 Genova ospita “Michelangelo. Divino artista”. Le sale di Palazzo Ducale accolgono da oggi una mostra che punta l’attenzione sui rapporti intessuti tra il maestro e i suoi contemporanei. È il racconto di una carriera prodigiosamente lunga e operosa, durante la quale Michelangelo entrò in contatto con personaggi illustri della politica, della religione e della cultura. Prodotta e organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale MetaMorfosi, l’esposizione è curata da Cristina Acidini con Elena Capretti e Alessandro Cecchi. Michelangelo, Cleopatra – Photo credits: visitgenoa.itMichelangelo a Genova, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020), Madonna della scala – Photo credits: wikimedia.orgFino al 14 febbraio 2021ospita “. Divino artista”. Le sale di Palazzo Ducale accolgono da oggi una mostra che punta l’attenzione sui rapporti intessuti tra il maestro e i suoi contemporanei. È il racconto di una carriera prodigiosamente lunga e operosa, durante la qualeentrò in contatto con personaggi illustri della politica, della religione e della cultura. Prodotta e organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale MetaMorfosi, l’esposizione è curata da Cristina Acidini con Elena Capretti e Alessandro Cecchi., Cleopatra – Photo credits: visitgenoa.it, le ...

Michelangelo al Palazzo Ducale di Genova. Sculture, disegni e carteggi per un racconto sul rapporto tra il maestro e i suoi mecenati.

