Meteo Ognissanti | rischio FREDDO elevato | le cause

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) In alcuni articoli presentati negli ultimi giorni abbiamo parlato dell’indice NAO e di quanto le sue variazioni – in territorio positivo o negativo – siano in grado di condizionare le sorticlimatiche delle nostre regioni ma più in generale del continente europeo. Ultimamente è stato negativo, decisamente, ragion per cui l’irruzione fredda che ha segnato – pesantemente – i giorni scorsi poteva essere spiegata – in parte – con l’andamento di questo indice. Come detto recentemente non è come un interruttore, non è che appena cambia segno abbiamo subito variazionirologiche eclatanti. Questo per dire che nonostante sia destinato a ripresentarsi in territorio positivo, gli eventuali effetti di tale variazione potrebbero manifestarsi più in ...