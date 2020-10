Meteo Italia nel lungo termine: Ognissanti a rischio maltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI L’ottobrata è in atto, è vero, con temperature tra l’altro in ulteriore rialzo e che in alcune regioni risponderanno appieno alle caratteristiche della tarda estate. Ma come ogni buona ottobrata che si rispetti terminerà in fretta, difatti già nel fine settimana dovremmo assistere a un cambiamento delle condizioni Meteo climatiche a causa di una perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico. Perturbazione che, a quanto pare, dovrebbe spalancare le porte a un vortice ciclonico nord atlantico in arrivo nella fase centrale della prossima settimana e responsabile – se confermato – di un’ondata di maltempo tanto intensa quanto fredda. Le temperature potrebbero scendere nuovamente di parecchi gradi, portandosi al di ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI L’ottobrata è in atto, è vero, con temperature tra l’altro in ulteriore rialzo e che in alcune regioni risponderanno appieno alle caratteristiche della tarda estate. Ma come ogni buona ottobrata che si rispettirà in fretta, difatti già nel fine settimana dovremmo assistere a un cambiamento delle condizioniclimatiche a causa di una perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico. Perturbazione che, a quanto pare, dovrebbe spalancare le porte a un vortice ciclonico nord atlantico in arrivo nella fase centrale della prossima settimana e responsabile – se confermato – di un’ondata ditanto intensa quanto fredda. Le temperature potrebbero scendere nuovamente di parecchi gradi, portandosi al di ...

