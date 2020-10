Mesut Özil possibile obiettivo delle italiane: il fantasista dell’Arsenal è in rotta con Arteta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mesut Ozil potrebbe essere il nuovo obiettivo di una delle squadre italiane. Il centrocampista turco dell’Arsenal sarebbe l’ideale sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell’esperienza acquisita, soprattutto nell’ottica della Champions League. Attualmente il fatto che non si troverebbe nel meglio della sua carriera è cosa nota a tutti, il giocatore … L'articolo Mesut Özil possibile obiettivo delle italiane: il fantasista dell’Arsenal è in rotta con Arteta Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Ozil potrebbe essere il nuovodi unasquadre. Il centrocampista turco dell’Arsenal sarebbe l’ideale sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell’esperienza acquisita, soprattutto nell’ottica della Champions League. Attualmente il fatto che non si troverebbe nel meglio della sua carriera è cosa nota a tutti, il giocatore … L'articoloÖzil: ildell’Arsenal è incon

SpazioGoal : #Arsenal: #Sokratis e Mesut #Özil fatti fuori, non solo dalla lista #EuropaLeague, ma anche dalla lista dei 25 gioc… - ClockEndItalia : Il commento di #Özil alla confermata esclusione dalla lista per la Premier League 2020/21, atto finale di una saga… - massimirabeni1 : RT @Dribbling_10: Cala la luce su #Özil nel Nord di Londra. Ufficialmente fuori rosa. Il futuro ora cosa avrà in serbo per Mesut? Turchia,… - Dribbling_10 : Cala la luce su #Özil nel Nord di Londra. Ufficialmente fuori rosa. Il futuro ora cosa avrà in serbo per Mesut? Tur… - velvetxcr0wbar : Romeo Beckham che fa gli auguri di compleanno a Mesut Özil raga queste cose mi fanno crepare -