Messina Denaro condannato per le stragi Falcone e Borsellino: ha appoggiato Riina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I giudici di Caltanissetta hanno inflitto l’ergastolo a U siccu, boss di Trapani, latitante dal 1993, perché accusato di essere il mandante degli attentati a Palermo del 1992 per il quale non era stato mai processatoI terribili 26 anni di Matteo Messina Denaro" Esclusivo: «Matteo Messina Denaro ha un nuovo volto e io l'ho visto» " Chi protegge Matteo Messina Denaro" Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I giudici di Caltanissetta hanno inflitto l’ergastolo a U siccu, boss di Trapani, latitante dal 1993, perché accusato di essere il mandante degli attentati a Palermo del 1992 per il quale non era stato mai processatoI terribili 26 anni di Matteo" Esclusivo: «Matteoha un nuovo volto e io l'ho visto» " Chi protegge Matteo

Corriere : Messina Denaro condannato all’ergastolo per le stragi del ‘92 - Agenzia_Ansa : #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili de… - fattoquotidiano : Il boss Matteo Messina Denaro condannato all’ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio - fifranzo : RT @ilriformista: Stragi di Capaci e via D’Amelio, condannato all’ergastolo Matteo Messina #Denaro: “Totale dedizione alla causa corleonese… - GiovanniTizian : Matteo Messina Denaro, bombe e affari dell’ultimo boss della mafia stragista -