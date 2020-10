Mes | Gualtieri | sono favorevole | ma beneficio non 37 miliardi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - "Dico le stesse cose da maggio:al Mes anche perché l'ho negoziato io e so bene che non presenta nessun tipo di condizionalità. Spiego un fatto tecnico che il ...

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Dico le stesse cose da maggio: sono favorevole al Mes anche perché l'ho negoziato io e so ... Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Radio24. (ANSA).Spiego un fatto tecnico che il presidente del Consiglio ha spiegato, che il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del Mes non sono 37 miliardi aggiuntivi ... Lo ha detto il ministro dell'Economia, ...