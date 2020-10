Mercato Juventus, il Barcellona vuole Demiral: proposto uno scambio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mercato Juventus – L’interesse sul giovane centrale bianconero Mehdi Demiral è di molte squadre europee, la personalità del difensore non è passata inosservata e il Barcellona. Barça con la volontà di rivoluzionare l’organico difensivo, avrebbe necessità di nuovi giocatori proprio nel ruolo di centrale della difesa. Demiral sembra aver fatto gola agli spagnoli. Mercato Juventus, possibile scambio col Barcellona Spagnoli che avrebbe intenzione di intavolare un operazione con la Juventus in cui includerebbero nel pacchetto il cartellino di Junior Firpo, secondo quanto riportato da CalcioMercatoweb.it. Operazione che però non sembra avere ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020)– L’interesse sul giovane centrale bianconero Mehdiè di molte squadre europee, la personalità del difensore non è passata inosservata e il. Barça con la volontà di rivoluzionare l’organico difensivo, avrebbe necessità di nuovi giocatori proprio nel ruolo di centrale della difesa.sembra aver fatto gola agli spagnoli., possibilecolSpagnoli che avrebbe intenzione di intavolare un operazione con lain cui includerebbero nel pacchetto il cartellino di Junior Firpo, secondo quanto riportato da Calcioweb.it. Operazione che però non sembra avere ...

