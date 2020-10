Mercato Juventus: Chiellini infortunato, nuovo difensore in arrivo dagli svincolati? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’esordio bianconero in Champions League si è concluso con la bella vittoria di Kiev ai danni della Dinamo. Tante le note positive soprattutto in attacco, con Morata e Chiesa protagonisti assoluti, dalla difesa arrivano invece le note negative. A preoccupare non tanto la prestazione dei difensori, autori di una prova autorevole. L’attacco ucraino non è tra i più temibili ma il pacchetto arretrato bianconero non ha praticamente mai rischiato durante i 90′. La preoccupazione nasce invece dalle condizioni di capitan Chiellini, costretto ad abbandonare anzitempo il match. Il centrale della Nazionale ha subito un infortunio muscolare alla coscia destra e i tempi di recupero sono da valutare. Intanto un difensore si è offerto alla Vecchia Signora, con la Juve potrebbe pescare dal Mercato degli ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’esordio bianconero in Champions League si è concluso con la bella vittoria di Kiev ai danni della Dinamo. Tante le note positive soprattutto in attacco, con Morata e Chiesa protagonisti assoluti, dalla difesa arrivano invece le note negative. A preoccupare non tanto la prestazione dei difensori, autori di una prova autorevole. L’attacco ucraino non è tra i più temibili ma il pacchetto arretrato bianconero non ha praticamente mai rischiato durante i 90′. La preoccupazione nasce invece dalle condizioni di capitan, costretto ad abbandonare anzitempo il match. Il centrale della Nazionale ha subito un infortunio muscolare alla coscia destra e i tempi di recupero sono da valutare. Intanto unsi è offerto alla Vecchia Signora, con la Juve potrebbe pescare daldegli ...

