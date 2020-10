Matricola a chi? Lo Spezia vuole continuare a stupire la Serie A (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia (Getty Images)La Matricola terribile del nostro calcio, lo Spezia, si sta rendendo protagonista di un avvio sorprendente. Quattro punti in quattro partite, frutto di una vittoria ottenuta contro l’Udinese di Luca Gotti e di un pari in rimonta contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Le due sconfitte sono arrivate, guarda a caso, contro Milan e Sassuolo, le squadre più in forma del momento che, attualmente, occupano i primi posti della graduatoria in Serie A. Rimonta pazzesca contro la Fiorentina Il pareggio contro la Fiorentina è stata una prova d’orgoglio e di cuore grandissima. Nonostante le assenze importanti, su tutte quella di Andrej Galabinov. Dopo nemmeno cinque minuti, la squadra era sotto di due reti. Un uno-due micidiale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Italiano, allenatore dello(Getty Images)Laterribile del nostro calcio, lo, si sta rendendo protagonista di un avvio sorprendente. Quattro punti in quattro partite, frutto di una vittoria ottenuta contro l’Udinese di Luca Gotti e di un pari in rimonta contro la Fiorentina di Beppe Iani. Le due sconfitte sono arrivate, guarda a caso, contro Milan e Sassuolo, le squadre più in forma del momento che, attualmente, occupano i primi posti della graduatoria inA. Rimonta pazzesca contro la Fiorentina Il pareggio contro la Fiorentina è stata una prova d’orgoglio e di cuore grandissima. Nonostante le assenze importanti, su tutte quella di Andrej Galabinov. Dopo nemmeno cinque minuti, la squadra era sotto di due reti. Un uno-due micidiale ...

Il pareggio contro la Fiorentina è stata una prova d’orgoglio e di cuore grandissima. Nonostante le assenze importanti, su tutte quella di Andrej Galabinov. Dopo nemmeno cinque minuti, la squadra era ...

