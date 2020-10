Mater Olbia | “Pronti a ricevere i Covid ma continuano prestazioni altri pazienti”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – IlHospital affronta la seconda ondata della pandemia facendo tesoro della precedente esperienza, ma non sospende lesanitarie – sia ambulatoriali sia di assistenza ospedaliera – aglimalati. La struttura, spiega una nota, ha aderito con il consueto senso di responsabilità all’invito della Regione Sardegna ad attrezzarsi urgentemente ai pazienti, ma senza interrompere leagliammalati, prospettiva che verrà presa in considerazione d’intesa con la Regione Sardegna solo nel caso – non attuale – in cui non sarà possibile garantire lo svolgimento in totale sicurezza sanitaria di entrambi i servizi. ...