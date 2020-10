Mascherine anti Covid non regolari alla Regione Sardegna, arrestato un imprenditore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’accusa è di aver fornito alla Regione Sardegna Mascherine “non regolari” sulla base di un appalto da circa 18 milioni di euro. Un imprenditore calabrese è stato arrestato dalle Fiamme gialle di Cagliari su ordine del giudice per le indagini preliminari e su richiesta della procura. Gli uomini della Guardia di finanza hanno sequestrato circa due milioni di Mascherine, mentre è in corso il sequestro dei conti correnti dell’imprenditore che ha ricevuto il denaro della Regione. Una parte delle Mascherine, secondo quanto emerso dagli accertamenti delle Fiamme gialle del Nucleo di polizia economia e finanziaria, non erano conformi alla normativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’accusa è di aver fornito“non” sulla base di un appalto da circa 18 milioni di euro. Uncalabrese è statodalle Fiamme gialle di Cagliari su ordine del giudice per le indagini preliminari e su richiesta della procura. Gli uomini della Guardia di finanza hanno sequestrato circa due milioni di, mentre è in corso il sequestro dei conti correnti dell’che ha ricevuto il denaro della. Una parte delle, secondo quanto emerso dagli accertamenti delle Fiamme gialle del Nucleo di polizia economia e finanziaria, non erano conforminormativa ...

