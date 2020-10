Maria De Filippi quanto guadagna? Stipendio, patrimonio ed entrate varie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) quanto guadagna Maria De Filippi, la conduttrice di punta di Mediaset? Stipendio? Ospitate in tv? Queen Mary, come la chiamano affettuosamente i fan, al timone di tanti programmi di successo quali “Uomini e Donne”, “C’è Posta per Te” e “Amici”; senza contare “Temptation Island” e “Tu si que vales”, secondo quanto riportato da ‘TPI’, dovrebbe percepire una cifra vicina ai 10 milioni di euro all’anno. La moglie di Costanzo, infatti, non è solo una conduttrice, ma anche autrice e produttrice dei suoi (e non solo) format. Fonte di guadagno per lei, la Fascino S.r.l., società di produzione, la cui proprietà è divisa appunto tra Maria De ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020)De, la conduttrice di punta di Mediaset?? Ospitate in tv? Queen Mary, come la chiamano affettuosamente i fan, al timone di tanti programmi di successo quali “Uomini e Donne”, “C’è Posta per Te” e “Amici”; senza contare “Temptation Island” e “Tu si que vales”, secondoriportato da ‘TPI’, dovrebbe percepire una cifra vicina ai 10 milioni di euro all’anno. La moglie di Costanzo, infatti, non è solo una conduttrice, ma anche autrice e produttrice dei suoi (e non solo) format. Fonte di guadagno per lei, la Fascino S.r.l., società di produzione, la cui proprietà è divisa appunto traDe ...

