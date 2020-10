Mare Fuori, quinta puntata: anticipazioni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 21 ottobre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda la quinta puntata di Mare Fuori, la fiction ambientata in un Istituto di pena minorile di Napoli, dove si intrecciano le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che stanno scontando la loro pena. Nel cast della serie (qui l’elenco completo) troviamo, tra gli altri, Nicola Faupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Giacomo Giorgio (Ciro), Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paolo) e Carmine Recano (Massimo Esposito). Mare Fuori, la quinta puntata Episodio 9: “Legami spezzati” Filippo appena rientrato all’IPM informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine ma è tormentato. Si riavvicina a Carmine per raccontargli quello che è ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 21 ottobre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda ladi, la fiction ambientata in un Istituto di pena minorile di Napoli, dove si intrecciano le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che stanno scontando la loro pena. Nel cast della serie (qui l’elenco completo) troviamo, tra gli altri, Nicola Faupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Giacomo Giorgio (Ciro), Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paolo) e Carmine Recano (Massimo Esposito)., laEpisodio 9: “Legami spezzati” Filippo appena rientrato all’IPM informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine ma è tormentato. Si riavvicina a Carmine per raccontargli quello che è ...

CarloStagnaro : 'Un osservatore esterno penserebbe che il freddo lo portano i cappotti: mesi senza cappotti, costumi, mare, condizi… - Clara1957094819 : @swifttselena L'unica verità in questo mare di cazzate che scrivono! E con le fans infoiate per la ship arriverà pu… - Lorebl034 : RT @CannovaV: Mi sento come il mare in autunno, fuori calmo e accogliente, dentro freddo e distaccato. - smilingxyou : no scusate ma in sopravvissuti c’è anche Giacomo Giorgio di mare fuori CIOÈ ADORO #survivors - skichers : RT @CannovaV: Mi sento come il mare in autunno, fuori calmo e accogliente, dentro freddo e distaccato. -