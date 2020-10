Manovra economica 2021 | quasi 40 miliardi di euro contro la crisi Covid19

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unaper salvare l’Italia dalla pestescatenata dal. È questo lo spirito della legge di bilancio per ilapprovata “salvo intese” nel Consiglio dei ministri del 17-18 ottobre e presentata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa congiunta con il ministro allo Sviluppo Economico, Roberto Gualtieri. La misura … L'articolo proviene da Inews.it.

In particolare 'nella manovra abbiamo previsto 4 miliardi ' da destinare a ' turismo , cultura , spettacolo' e ristorazione. Leggi Anche Fondi per sanità e scuola, 4 miliardi ai settori più colpiti, s ...Roma, 21 ott – “In generale, la manovra mira a tutelare la stabilità economica del Paese, attraverso il mantenimento di un consistente stimolo fiscale alla nostra economia. Questo significa che non pr ...