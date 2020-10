Mank | lo spettacolare poster del film di David Fincher in stile vecchia Hollywood

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unoinanticipa l'arrivo disu Netflix, a partire dal 4 dicembre il nuovo lavoro dicon Gary Oldman sarà disponibile in streaming., nuovodiretto dache arriva dopo 6 anni di attesa, ci regala uno strepitosoinin attesa dell'arrivo su Netflix, previsto per il 4 dicembre. Scritto in origine dal padre di, Jackracconta la storia dello sceneggiatore Herman J.iewicz (Gary Oldman) e ...