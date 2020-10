Mank, il primo trailer per il film Netflix con Gary Oldman targato David Fincher (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nel primo trailer di Mank, la Hollywood degli anni '30 brilla in tutte le sue contraddizioni: il film targato Netflix diretto da David Fincher vede come protagonista Gary Oldman. Bianco e Nero. Anni '30. Hollywood. Queste le premesse nel trailer di Mank, il nuovo film di David Fincher in arrivo il prossimo dicembre su Netflix e con protagonista Gary Oldman, affiancato da un cast stellare.. "La Hollywood degli anni '30 viene rivalutata attraverso gli occhi e il graffiante ingegno di Herman J. Mankiewicz, lo sceneggiatore alcolizzato che ce la sta mettendo tutta per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Neldi, la Hollywood degli anni '30 brilla in tutte le sue contraddizioni: ildiretto davede come protagonista. Bianco e Nero. Anni '30. Hollywood. Queste le premesse neldi, il nuovodiin arrivo il prossimo dicembre sue con protagonista, affiancato da un cast stellare.. "La Hollywood degli anni '30 viene rivalutata attraverso gli occhi e il graffiante ingegno di Herman J.iewicz, lo sceneggiatore alcolizzato che ce la sta mettendo tutta per ...

