Mandato di arresto europeo ed estradizione: creata la prima banca dati è emiliana (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La recente indagine condotta dall’Osservatorio Europa della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, Fondazione Forense Bolognese ed Eurispes, parte dalla realtà territoriale di Bologna – attraverso gli atti della Corte di Appello penale – e raccoglie tutti i provvedimenti emessi dal 2006 al 2019, per analizzare una materia che va ad incidere nella fase esecutiva ed attuativa della pena in àmbito europeo ed internazionale. L’indagine ha messo in pratica, per la prima volta in Italia, un monitoraggio dei provvedimenti in materia di Mandato di arresto europeo ed estradizione nella Regione Emilia Romagna, ed il modo in cui la Corte si è misurata con gli strumenti di cooperazione giudiziaria, decidendo in ordine ai necessari ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La recente indagine condotta dall’Osservatorio Europa della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, Fondazione Forense Bolognese ed Eurispes, parte dalla realtà territoriale di Bologna – attraverso gli atti della Corte di Appello penale – e raccoglie tutti i provvedimenti emessi dal 2006 al 2019, per analizzare una materia che va ad incidere nella fase esecutiva ed attuativa della pena in àmbitoed internazionale. L’indagine ha messo in pratica, per lavolta in Italia, un monitoraggio dei provvedimenti in materia didiednella Regione Emilia Romagna, ed il modo in cui la Corte si è misurata con gli strumenti di cooperazione giudiziaria, decidendo in ordine ai necessari ...

