Mamma mia aiuto La Panicucci ha quasi un mancamento Riprese dalla casa tugurio di Bari | scena raccapricciante in diretta | Guarda

"Mamma mia aiuto". La Panicucci ha quasi un mancamento. Riprese dalla casa tugurio di Bari, scena raccapricciante in diretta

Ha quasi un mancamento, Federica Panicucci. A Mattino 5 le telecamere entrano in diretta nella casa-tugurio di Bari, dove vivono Angela e Lello. Un appuntamento che i telespettatori di Canale 5 conoscono bene, ma questa volta è arrivata una brutta sorpresa. Mentre iniziavano i lavori di sanificazione, è spuntato un ospite indesiderato. "Ho visto un topo enorme, Mamma mia aiuto!", ha esclamato la Panicucci, visibilmente turbata. L'inviato di Mattino 5 esce immediatamente, dallo studio Federica continua: "Abbiamo visto in diretta un topo che non era poi neanche troppo piccolo". I due fratelli, che vivevano da tempo in condizioni ...

Federica Panicucci a Mattino 5: "Mamma mia aiuto". Servizio dalla casa tugurio di Bari, scena raccapricciante

Mentre iniziavano i lavori di sanificazione, è spuntato un ospite indesiderato. "Ho visto un topo enorme, mamma mia aiuto!", ha esclamato la Panicucci, visibilmente turbata. L'inviato di Mattino 5 ...

Federica Pellegrini ottimista: "Sto bene. Oggi sarei entrare in acqua per allenarmi"

La febbre non è più comparsa ma gusto e olfatto ancora niente, so che ci vorrà più tempo". Anche la mamma Cinzia pare stare meglio. "Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone oggi, con mascherina e ...

